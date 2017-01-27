"Уфа" объявила о трансфере Карпа

Защитник "Вииторула" Каталин Карп стал игроком "Уфы", сообщает клубная пресс-служба. Игрок сборной Молдавии поставил свою подпись под контрактом сроком на 3,5 года. Новичок уфимцев будет выступать под 93-м номером.
23-летний футболист является воспитанником академий "Зимбру" и донецкого "Шахтера". Ранее он выступал за киевское "Динамо-2", а также румынские ЧФР и "Стяуа". В составе сборной Молдавии провел 11 матчей, в которых забил один мяч.
EVIL915
А как Семак выглядит! Подтянутый! Сергею заявиться бы играющим тренером! Борозды уж точно не испортит, а молодёжи на поле напихает, и в раздевалке, а потом на базе! Точно, расслабиться ребятам некогда будет...
16:50 27 января
shpasic
Карпа взяли, теперь на очереди Олень.
16:07 27 января
masson
"Уфе" осталось еще подписать полузащитника Карася, нападающего Сазана и воротчика Окуня, тогда можно смело переименовывать команду, была "Уфа", станет "Уха"))
15:59 27 января
serenky25
Почем в УФЕ килограмм карпа?
15:26 27 января
Gogy
Карп- кличка, прозвище- пудель, лозунг_ Валера-верим!
15:25 27 января