15:06 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" объявила о трансфере Карпа

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Защитник "Вииторула" Каталин Карп стал игроком "Уфы", сообщает клубная пресс-служба. Игрок сборной Молдавии поставил свою подпись под контрактом сроком на 3,5 года. Новичок уфимцев будет выступать под 93-м номером.

23-летний футболист является воспитанником академий "Зимбру" и донецкого "Шахтера". Ранее он выступал за киевское "Динамо-2", а также румынские ЧФР и "Стяуа". В составе сборной Молдавии провел 11 матчей, в которых забил один мяч.

 
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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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EVIL915

А как Семак выглядит! Подтянутый! Сергею заявиться бы играющим тренером! Борозды уж точно не испортит, а молодёжи на поле напихает, и в раздевалке, а потом на базе! Точно, расслабиться ребятам некогда будет...

16:50 27 января

shpasic

Карпа взяли, теперь на очереди Олень.

16:07 27 января

masson

"Уфе" осталось еще подписать полузащитника Карася, нападающего Сазана и воротчика Окуня, тогда можно смело переименовывать команду, была "Уфа", станет "Уха"))

15:59 27 января

serenky25

Почем в УФЕ килограмм карпа?

15:26 27 января

Gogy

Карп- кличка, прозвище- пудель, лозунг_ Валера-верим!

15:25 27 января

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Материалы других СМИ