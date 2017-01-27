"Уфа" объявила о трансфере Карпа

Защитник "Вииторула" Каталин Карп стал игроком "Уфы", сообщает клубная пресс-служба. Игрок сборной Молдавии поставил свою подпись под контрактом сроком на 3,5 года. Новичок уфимцев будет выступать под 93-м номером.

23-летний футболист является воспитанником академий "Зимбру" и донецкого "Шахтера". Ранее он выступал за киевское "Динамо-2", а также румынские ЧФР и "Стяуа". В составе сборной Молдавии провел 11 матчей, в которых забил один мяч.