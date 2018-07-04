"Уфа" крупно проиграла "Зальцбургу"

"Уфа" в контрольном матче крупно проиграла "Зальцбургу" со счетом 0:3. Голы в составе австрийского клуба забили Златко Юнузович, Жером Онгене и Смаил Превляк.

В заключительном матче на втором сборе уфимцы сыграют с немецким "Юрдингеном".

Товарищеский матч

"Зальцбург" – "Уфа" – 3:0 (2:0)

Голы: Юнузович, 18 (1:0). Онгене, 38 (2:0). Превляк, 52 (3:0).

"Уфа": Беленов, Аликин (Пуцко, 77), Йокич (Круговой, 62), Никитин (Сухов, 46), Живоглядов (Тумасян, 46), Неделчару, Салатич (Безденежных, 70), Пауревич, Обляков, Фатаи (Кротов, 46), Игбун.