УЕФА изготовит Быстрову новую медаль Евро-2008

В ответ на запрос "СЭ" в УЕФА сегодня подтвердили, что в курсе ситуации, в которой оказался российский футболист Владимир Быстров, у которого украли бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. Ранее полузащитник "Тосно" сообщил, что идет работа по восстановлению награды.

– Мы знаем о том, что произошло. Новая медаль уже заказана, – сообщили корреспонденту "СЭ" в УЕФА. – Как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. Расходы на эту медаль оплатит УЕФА. (Александр БОБРОВ)