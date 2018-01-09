15:29 9 января | Футбол — РФПЛ

УЕФА изготовит Быстрову новую медаль Евро-2008

3

В ответ на запрос "СЭ" в УЕФА сегодня подтвердили, что в курсе ситуации, в которой оказался российский футболист Владимир Быстров, у которого украли бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. Ранее полузащитник "Тосно" сообщил, что идет работа по восстановлению награды.

– Мы знаем о том, что произошло. Новая медаль уже заказана, – сообщили корреспонденту "СЭ" в УЕФА. – Как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. Расходы на эту медаль оплатит УЕФА. (Александр БОБРОВ)

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Igorello97

По двойной накруточки отлетает сразу.

17:17 9 января

masson

А Быстров разве играл на Евро-2008?

17:03 9 января

ravilius777

Быстров наладил бизнес походу

16:34 9 января