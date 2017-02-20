10:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Три футболиста молодежки "Анжи" переведены в первую команду

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Решением главного тренера "Анжи" Александра Григоряна и старшего тренера молодежного состава Гамаля Бабаева к тренировкам первой команды на постоянной основе привлечены защитники Магомед Эльмурзаев и Багаутдин Рикматуллаев, а также полузащитник Залимхан Юсупов, информирует клубная пресс-служба. Напомним, повышение уровня дагестанского футбола и привлечение в команду местных воспитанников президент клуба Осман Кадиев назвал одной из приоритетных задач развития "Анжи".

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/jel_murzaev_jusupov_i_rikmatullaev_perevedeni_v_osnovnuju_komandu200217/

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