Тренер "Амкара": "Попробовали Гащенкова в роли центрального защитника"

Тренер "Амкара" Горан Алексич после поражения в контрольном матче от болгарского "Берое" (0:1) отметил, что матч получился типичным для сборов. По его словам, обе команды решали тактические задачи.

- Получилась, на мой взгляд, довольно типичная для сборов игра, когда обе команды решали различные тактические задачи, - цитирует пресс-служба "Амкара" Алексича. - Первый тайм мы провели, на мой взгляд, неплохо – качественно контролировали мяч, выиграли большинство единоборств.

Второй тайм был в большей степени экспериментальным. Например, попробовали в роли центрального защитника Гащенкова. Игра в целом хоть и была не очень зрелищной, дала немало информации для тренерского штаба.