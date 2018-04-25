15:15 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" в матче с "Ростовом" не помогут Мирзов и Трошечкин, Чернов – под вопросом

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Сразу несколько футболистов "Тосно" не помогут команде в матче 28-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Точно "Тосно" не помогут полузащитники Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин, права на обоих принадлежат ростовчанам, и по условиям арендных соглашений они не имеют права выходить на поле против южан.

Под вопросом участие в игре защитника Евгения Чернова. У 25-летнего футболиста было подозрение на накол в одной из костей голеностопа, но в итоге оно не подтвердилось. Сейчас лидер обороны "Тосно" тренируется с ограничениями и может пропустить встречу в Ростове-на-Дону. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Тосно теперь уже никто не поможет.

16:04

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