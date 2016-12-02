Тина Канделаки: "Претензии к Журавелю по игре "Терек" – "Урал" сняты"

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила, что претензии к телекомментатору Тимуру Журавелю, который усомнился в наличии спортивной борьбы в матче чемпионата России "Урал" – "Терек", сняты. Встреча 12-го тура премьер-лиги, которая прошла в Екатеринбурге 30 октября, завершилась победой гостей со счетом 4:1. По ходу встречи в СМИ появилась информация о странном характере матча из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1. На победу "Терека" они были очень низкими, в то время как на "Урал" – очень высокими. Гости забивали мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника.

– Все претензии сняты, и никаких проблем нет, – приводит ТАСС ответ Канделаки на вопрос о будущем Журавеля на телеканале.

Вместе с тем Канделаки отвергла обвинения в том, что "Матч ТВ" сознательно замалчивал обсуждение скандальной составляющей матча.

– Нет, сразу по окончании матча я позвонила обеим сторонам. Как журналист я понимаю, что говорить о событии без его участников странно, – сказала Канделаки, отметив, что президент "Урала" Григорий Иванов не смог принять участие в обсуждении игры.