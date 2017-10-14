Тимур Жамалетдинов: "ЦСКА мог забить "Краснодару" второй мяч, но самое главное – три очка"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов доволен игрой своей команды в матче 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром". По словам форварда, который вышел на замену, армейцы могли победить с более крупным счетом.

– Тяжелая победа. Если говорить о моем выходе, то я старался больше помочь команде в обороне, – сказал Жамалетдинов в эфире телеканала "Наш футбол". – ЦСКА вел в счете, "Краснодару" ничего не оставалось, как отыгрываться. Они шли в атаку большими силами. Мы могли забить и второй мяч. Я доволен нашей игрой, хороший матч. Самое главное – забрали три очка.

Что Гончаренко сказал в перерыве? Не знаю, в этот момент я разминался. Думаю, что просил играть более раскрепощенно, спокойно. Наверное, просил контролировать мяч и не идти в атаку такими большими силами, надежно сыграв в обороне.

Чувствую ли себя игроком основы ЦСКА? В этом году молодым предоставляется большой шанс. Стараемся выполнять все установки тренера, стараемся не подводить его и помочь команде всем, чем можем. Отдаем все силы и показываем сильные качества. Это очень радует.

Что еще нужно сделать Галицкому, чтобы "Краснодар" побеждал?