21:24 | Футбол — РПЛ

Терри общается с болельщиками "Спартака" после поражения от "Ростова"

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В Москве не "Открытие Арене" завершился матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1). Игру посетил бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри. После окончания матча он в сопровождении Марко Трабукки пообщался с болельщиками "Спартака".

 

По информации Mirror, Терри уже возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).

"Будущий главный тренер!" Болельщики "Спартака" обсуждают появление Терри на матче с "Ростовом"

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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