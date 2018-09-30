Терри общается с болельщиками "Спартака" после поражения от "Ростова"

В Москве не "Открытие Арене" завершился матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1). Игру посетил бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри. После окончания матча он в сопровождении Марко Трабукки пообщался с болельщиками "Спартака".
Терри общается с болельщиками "Спартака" после матча с "Ростовом" #СпартакРостов pic.twitter.com/UUbARy0pT6– СЭ Спартак (@spartak_se) 30 сентября 2018 г.
По информации Mirror, Терри уже возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).
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