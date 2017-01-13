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"Терек" вместо "Санкт-Галлена" сыграет с "Заглембе"

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Стало известно об изменении одного из соперников "Терека" во время первого зимнего сбора в Турции. Согласно информации, размещенной на официальном сайте грозненского клуба, вместо ранее анонсированного товарищеского матча с "Санкт-Галленом" команда Рашида Рахимова встретится с польским "Заглембе". Игра состоится 23 января.

В двух других матчах "Терек" сыграет с "Лехией" (20 января) и "Стяуа" (26 января). Турецкий сбор грозненского клуба продлится до 27 января. Напомним, что первую часть чемпионата России "Терек" завершил на 4-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#8075

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