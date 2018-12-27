Татарстан выдвинул Дюкова на пост президента РФС

В четверг в Казани состоялось заседании Федерации футбола Татарстана для выдвижения Александра Дюкова на пост президента РФС. На заседании с участием руководителей местных клубов "Рубина", "Нефтехимика" и "КАМАЗа" было принято решение о поддержке кандидата. Оно было оформлено юридически, сообщает "Спорт Бизнес Online".

Напомним, 19 декабря Виталий Мутко, официально покинул пост президента РФС. Выборы нового главы организации пройдут 22 февраля. Кандидаты могут быть выдвинуты не позднее 13 января.