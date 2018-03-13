Таски и Боккетти начали подготовку к матчу с "Рубином" по индивидуальной программе

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что команда начала готовиться к матчу 23-го тура чемпионата России против "Рубина". Игроки собрались на базе в 10.00 по московскому времени, а через 1,5 часа вышли на поле, предварительно размявшись в тренажерном зале.
Отмечается, что для футболистов, отыгравших большую часть встречи со "СКА-Хабаровск" (1:0), занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку.
Вместе с тем, защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также полузащитник Артем Тимофеев занимались по индивидуальной программе. Игроки обороны Георгий Тигиев и Георгий Джикия продолжают курс реабилитации, а нападающий Зе Луиш лечится.
Напомним, "Рубин" - "Спартак" состоится 17 марта в Казани. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-03-13-spartak_nachal_podgotovku_k_matchu_s_rubinom/
- Рубин
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Сальваторе Боккетти
- Артем Тимофеев
- Сердар Таски
- Зе Луиш
- Георгий Джикия
- Георгий Тигиев
Kot, kotoryi
чем интересно лечится нападающий Зе Луиш?
14:55