Тарас Бурлак: "После матча с "Томью" 20 минут сидели в гробовой тишине"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак рассказал о том, что творилось в команде после ничьей с "Томью" (2:2). По его словам, казанцы не имели права потерять очки.

– С "Уралом" по нашим воротам было 3 удара – 2 гола, с "Томью" 2 удара - 2 гола, – отметил Бурлак. – Нужно забивать свои моменты и надежнее играть в защите. Команда сейчас очень сильно переживает. После игры мы просто 20 минут сидели в гробовой тишине в раздевалке. Не имели, права при всем уважении к Томску, потерять там очки. Нам стыдно, но остается только работать. Ошибки были несвойственны нам. Не хватило концентрации. Самбрано не совершит эти ошибки в 10 из 10 случаях в следующих матчах (Артур ЕНИКЕЕВ).