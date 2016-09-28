Стоимость эксплуатации "Арены ЦСКА" - 90 миллионов без коммунальных услуг

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что стоимость эксплуатации нового стадиона клуба без учета коммунальных услуг составляет 90 миллионов рублей. Арену ввели в эксплуатацию в сентябре этого года, первый официальный матч состоялся 10 сентября - армейцы разгромили "Терек" (3:0).

- Точную сумму по коммуналке сейчас не могу озвучить, так как еще точно не рассчитывали. Но вместе с ней она вырастет в разы, особенно в зимний период, - цитирует ТАСС Бабаева. - Когда сдадим в аренду офисные и другие помещения, то коммунальные платежи будут платить уже арендаторы.