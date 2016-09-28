12:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стоимость эксплуатации "Арены ЦСКА" - 90 миллионов без коммунальных услуг

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что стоимость эксплуатации нового стадиона клуба без учета коммунальных услуг составляет 90 миллионов рублей. Арену ввели в эксплуатацию в сентябре этого года, первый официальный матч состоялся 10 сентября - армейцы разгромили "Терек" (3:0).

- Точную сумму по коммуналке сейчас не могу озвучить, так как еще точно не рассчитывали. Но вместе с ней она вырастет в разы, особенно в зимний период, - цитирует ТАСС Бабаева. - Когда сдадим в аренду офисные и другие помещения, то коммунальные платежи будут платить уже арендаторы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3659795

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Через полгода ЖКХ отберёт конюшню у Гинера.

12:58

Блудный Свин .

начали песнь про вечно нищих сынов израилевых...

12:51

Блудный Свин .

90 лямов!?!?!? за какой период? за год? ну так за один матч при аншлаге конюшня зарабатывает от 70 до 120 лямов 1!!!11

12:50

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