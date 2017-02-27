Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной 2017 года

Станцию метро ЦСКА, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, планируют открыть весной 2017 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

- Станцию метро ЦСКА планируем открывать весной этого года, - цитирует ТАСС Иванова.