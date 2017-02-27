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Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной 2017 года

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Станцию метро ЦСКА, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, планируют открыть весной 2017 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

- Станцию метро ЦСКА планируем открывать весной этого года, - цитирует ТАСС Иванова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4056096

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