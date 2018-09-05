"Спорт-Ин": "Проведению матчей на "Ростов Арене" ничего не угрожает"

В пресс-службе ФГУП "Спорт-Инжениринг" прокомментировали заявление "Ростова" о том, что концерт Басты на "Ростов Арене" 29 сентября ставит под угрозу проведение футбольных матчей на стадионе в этом сезоне. Ранее пресс-служба дончан сообщила, что если перенос состоится, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

"В СМИ со ссылкой на пресс-службу ФК "Ростов" появились сообщения об угрозе проведению футбольных матчей на стадионе "Ростов Арена" в связи с запланированным на конец сентября музыкальным шоу, – говорится в заявлении ФГУП "Спорт-Инжениринг", которое занимается управлением "Ростов Арены". - Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей. Именно об отсутствии каких-либо рисков такого рода специалисты стадиона "Открытие Арена" и ФГУП "Спорт-Ин" говорили на вчерашнем совещании с участием представителей ФК "Ростов".

При проведении концерта будет использовано съемное универсальное защитное покрытие для натурального травяного газона, имеющееся в распоряжении ФГУП "Спорт-Ин". Скорость его демонтажа – 3-4 часа. А применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат.

Так, на московском стадионе "Открытие Арена" за последнее время было проведено 7 концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам. Например, 13 июля этого года там состоялся концерт рок-группы "Guns’n’Roses", а уже 15 июля был запланирован футбольный матч. Аналогичный опыт реализован на стадионе "Лужники" (Москва).

Отметим, что на "Ростов Арена" футбольный матч состоится только через 8 дней после запланированного концерта (который по просьбе ФК "Ростов" уже был однажды перенесен с 23 сентября на 29 сентября, причем первоначально его проведение не вызывало возражений со стороны руководства клуба). Этого времени более чем достаточно для приведения стадиона в функциональное состояние в случае непредвиденного повреждения газона". (Александр РОГУЛЕВ)

"Ростов" может сыграть последний матч на "Ростов Арене" в сезоне //

Прав ли "Ростов" в том, что концерты убивают газон? //

Шнур – в Питере, Баста – в Ростове. Как использовать стадионы ЧМ-2018