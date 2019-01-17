"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ в регионах

"Спартак" к 2023 году планирует открыть до 450 школ на территории России и стран СНГ, рассказал на пресс-конференции коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

Ожидается, что через пять лет под клубным брендом футболом в разных городах суммарно футболом будут заниматься около 50 тысяч человек.

– Мы нацеливаемся на популяризацию бренда клуба как среди детей, занимающихся футболом, так и среди их родителей, – сказал Атаманенко. – Одна из целей проекта – мониторинг юных талантов в возрасте от 6 до 14 лет.

Уже в феврале 2019 года первые региональные школы откроются в девяти городах – Красноярске, Красногорске, Калуге, Туле, Оренбурге, Пскове, Тюмени, Санкт-Петербурге и Новокузнецке. Руководители и тренеры этих школ уже прошли необходимую стажировку и обучение в клубе и академии им. Федора Черенкова. (Андрей Михайлов)