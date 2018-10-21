"Спартак" забил с игры, но все равно уступил "Арсеналу"

Александр Максименко пропустил от "Арсенала" три гола. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

"Спартак" проиграл "Арсеналу" в домашнем матче 11-го тура РПЛ (2:3).

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Зе Луиш. Оба мяча форвард забил, до этого красно-белые в сезоне РПЛ отличались лишь со стандартов - в 10 случаях.

У туляков отличились нападающий Огнен Ожегович, Даниил Лесовой и полузащитник Резиуан Мирзов.

Это поражение стало третьим подряд для красно-белых на домашней арене в чемпионате России: 16 сентября они проиграли "Ахмату" (1:2) а 30 сентября - "Ростову" (0:1).

"Спартак" с 18 очками расположились на седьмом месте в турнирной таблице, "Арсенал" набрал 13 баллов и поднялся на девятую строчку.

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11-й тур

"Спартак" (Москва) - " Арсенал" (Тула) - 2:3 (2:1)

Голы: Зе Луиш, 13 (1:0). Ожегович, 35 (1:1). Зе Луиш, 45+3 (2:1). Лесовой, 48 (2:2). Мирзов, 65 (2:3).

Нереализованный пенальти: Ожегович, 35 (вратарь)

"Спартак" (Москва): Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Д.Комбаров, Ташаев (Ханни, 72), Фернанду, Еременко (Игнатов, 55), Зобнин, Луиз Адриану (Ломовицкий, 63), Зе Луиш.

"Арсенал" (Тула): Левашов, К.Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 76), Кадири Мохаммед, Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Горбатенко, 86).

Предупреждения: Кутепов, 35. Фернанду, 40. Ожегович, 40. Петкович, 45+3.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

21 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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