"Спартак" выразил соболезнования Рианчо в связи со смертью его отца

Скончался отец тренера "Спартака" Рауля Рианчо, сообщает официальный Твиттер клуба. Ему было 88 лет.

- В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье, - говорится в сообщении. - У него умер отец. Ему было 88 лет... "Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким.

Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб "Спартака" по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с Андреем Шевченко в сборной Украины.