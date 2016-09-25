"Спартак" впервые проиграл в чемпионате, уступив "Уфе"

Московский "Спартак" проиграл на своем поле "Уфе" в матче 8-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Гончаренко, а единственный гол в игре в концовке первого тайма забил Фатаи. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге и второе при Массимо Каррере, но сохранил первую строчку в турнирной таблице. "Уфа" одержала вторую победу подряд, а вратарь Лунев не пропускает в третьей игре кряду. Всего же в последних четырех матчах уфимцы набрали 10 очков, не пропустив ни одного мяча. В следующем туре "Уфа" примет "Амкар", а "Спартак" на выезде сыграет с "Зенитом".
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Спартак" (Москва) – "Уфа" – 0:1 (0:1)
Гол: Фатаи, 39 (0:1).
"Спартак": Ребров, Маурисиу (Попов, 68), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Промес, Глушаков, Фернанду, Ананидзе, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш.
"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Засеев, Фатаи (Марсинью, 74), Игбун (Абдулавов, 90+1).
Предупреждения: Маурисиу, 23. Аликин, 44. Безденежных, 57. Попов, 87.
Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Миневич (Смоленск), Назаров (Невинномысск).
25 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26117 зрителей.
taranov
ну вот, как всегда, =спартак= если резво начинает чемпионат то как обычно на финише оказывается за тройкой призеров
15:26 26 сентября
пантелеевич61
С огромным удовольствием просмотрели с друзьями эту игру . Переодеть УФУ в в желто синий цвет - Ростов однозначно . бились как черти против очень сильного соперника - красавцы. мужики. Удачи вам в дальнейшем - и не потерять этого тренера и такую команду.
03:14 26 сентября
werder63
А пенальти в ворота соперников Спартака как не ставили, так и не ставят! Локо, к примеру за 7 игр ЧЕТЫРЕ раза бил, а ведь команда по сравнению со Спартаком не атакуюшая... Посмотрим с Зенитом!
00:01 26 сентября
Emdetei
Сказка закончилась. Хоть бы медальки какие зацепить. Некоторые неумные даже про золото заикались. Смешно.
22:06 25 сентября
puzo-75
Излучение Промкооперации и Пищев А на ТВ, как и в Свинэкспрессе, засели преимущественно оголтелые болельщики евробалласта... Позор, господа "профессионалы"!!! --------------------- А Вы Г.Орлова тоже заклеймили? )))
21:51 25 сентября
sars882
не получается у одного - не получается у другого. может Конте и Каррера близнецы?
21:49 25 сентября
Mark Krass
Виктора Михалыча с победой!
21:38 25 сентября
Mark Krass
Отличный матч. Браво , Уфа! Молодчаги!Браво Срамтак, классый заглот!))
21:36 25 сентября
Вася-СвинопаС
Рок - опера с солистом Каррерой вступает в финальную фазу..Звучат фанфары и на сцену выходит "Леня - Искариот" с "противовоздушной автоматической пулеметной установкой" и рисует очередную "звездочку"..
21:35 25 сентября
bolt37ru
Итак, резюмирую матч: Футбольный клуб Спартак (Москва) проиграл АНТИфутбольному клубу Уфа. Расходимся.
21:35 25 сентября
Thomas_Boy
Басист ___________ Олег Иваныч всегда дело бакланит. А Данильянц, кстати, еще в конце 80-х Тирасполь в Первую Лигу выводил.
21:25 25 сентября
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Понимаю, Брат. Но обидно, конебомжи подпирают.
21:24 25 сентября
URS123
Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся - гипс.
21:03 25 сентября
Инквизитор Зол
Денис Глушаков: "Уже сказали Каррере: "Снимите свой костюм!" /// М-да... так дело и до труселей дойдёт.)
20:54 25 сентября
Адекватный Зритель_
Басист------ Без вариантов - кабинетные.)))
20:52 25 сентября
Гаттузо зол!
Басист ////Про Данильянца- это зачет!
20:49 25 сентября
Басист
АЗ_ === Ну что, кто во вторник-среду больше очей наберет?))
20:48 25 сентября
Гаттузо зол!
Адекватный Зритель_ ////Да он и практически и не пьет! Разве что на рыбалке.
20:47 25 сентября
Басист
> Dennis-Ber = А вообще - в нашем чемпе есть, на мой вкус, всего один тренер сильного класса, он сейчас у моего Питера ===== Так-то, самый мегапуперкрутой тренер нашего чемпа - это Иван Данильянц. Представь только, насколько он крут, если даже ПОМОЩНИК ЕГО ПОМОЩНИКА в гостях Барселону обыгрывал)))
20:47 25 сентября
Адекватный Зритель_
Басист--- ОлегИваныч "практически не ошибается" (с)
20:45 25 сентября
Басист
> Thomas_Boy = Каррера, убирайся! Не люб ты больше! ===== Так-то, не зря ОлегИваныч не знает такого тренера)
20:42 25 сентября
Инквизитор Зол
Собственно ... а что случилось? Ну проиграл середняк Уфе? И что? Сенсация? Нет. Играют как могут и всё!
20:41 25 сентября
Птицuk
Бен Ричардс Постоянно смотрю по футбольным каналам игры из чемпионатов Германии,Англии, Франции,Италии, поэтому наши внутренние матчи естественно воспринимаю в общеевропейском контексте. Что бросается в глаза? У нас очень низкие скорости,мало движения практически у всех, даже лучшим клубам далеко до их сильных команд, а про топ-клубы вообще не о чем говорить. Это очень странно, потому что Месси,Неймар, Рональдо и некоторые другие конечно гении, но не нужно быть гением, чтобы много и быстро бегать, не понимаю причём тут какой-то космос."Спартак" первый тайм простоял, проспал, прогулял, отдыхал, поэтому пропущенный гол закономерно отражает общее состояние команды. В те несколько минут второго тайма, когда наконец-то возрастала скорость и включался прессинг (как играют постоянно те же клубы Бундес-лиги) вся компактная и хорошо организованная оборона "Уфы" сразу давала сбои. Что дальше делать, Каррера, конечно, понимает,такие поражения лучший учитель, чем вымученные победы.Если "Спартак" хочет хоть что-то выиграть нужны как минимум: усиление на место Зобнина (он игрок замены, а не основы),правый защитника и ещё один нападающий как минимум уровня Промеса. И ещё. Надо, наконец, начать серьезно работать над стандартами,тут вообще все пока ниже плинтуса 20:11 --------------------------- отличный разбор! Добавлю ещё, что Вы не заметили ещё одну важную вещь - правда, свойственную всем нашим командам, и сборной тоже, что показало Евро - чудовищно неточная игра в пас при дефиците времени, под давлением. Конечно, Месси к нам не поедет, но уровня Данни, Халка, Витселя, Тошича и Еременко хватает. Мучения Спартака с забиванием гола во-многом связаны с плохой формой Фернандо, кстати, как и хорошая игра Спартака в предыдущих играх - с его хорошей формой. Возможно, 18 часов в самолете три дня назад так ударили по нему и Зелуишу, что они вообще не могли нормально ударить и пасовать. А неточная игра в пас - это следствие низкого общего уровня игроков. Всё - таки кроме Промеса все остальные - это - средние игроки. Как только соперник начинает акцентированно разбирать игроков перед штрафной и прессинговать их - они при дефиците времени отдать точных хотя бы три-четыре паса - не могут. Будет странно, если с ТАКИМИ игроками Спартак станет чемпионом, это будет несправедливо.
20:40 25 сентября
ak-09
Бромантановые сделали еще один шажок к чемпионству.
20:40 25 сентября
изсибири
Ну, помечтали и хватит. Добро пожаловать на землю!
20:39 25 сентября
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- Не Щитово, Брат. По угловым полностью переиграли. В полтора раза сильнее.
20:39 25 сентября
Инквизитор Зол
Ща сектанты начнут жечь костюмы... потом и Карреру... они такие!)
20:37 25 сентября
Thomas_Boy
Каррера, убирайся! Не люб ты больше!
20:37 25 сентября
Бегущий человек
Когда "Барселона" проиграла "Алавесу" - это да, это шок. А тут-то чего?
20:31 25 сентября
Адекватный Зритель_
Митюни не видать. Прихворнул, небось. Затемпературил.
20:31 25 сентября