"Спартак" впервые проиграл в чемпионате, уступив "Уфе"

Московский "Спартак" проиграл на своем поле "Уфе" в матче 8-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Гончаренко, а единственный гол в игре в концовке первого тайма забил Фатаи. "Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге и второе при Массимо Каррере, но сохранил первую строчку в турнирной таблице. "Уфа" одержала вторую победу подряд, а вратарь Лунев не пропускает в третьей игре кряду. Всего же в последних четырех матчах уфимцы набрали 10 очков, не пропустив ни одного мяча. В следующем туре "Уфа" примет "Амкар", а "Спартак" на выезде сыграет с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Спартак" (Москва) – "Уфа" – 0:1 (0:1)

Гол: Фатаи, 39 (0:1).

"Спартак": Ребров, Маурисиу (Попов, 68), Боккетти, Кутепов, Комбаров, Промес, Глушаков, Фернанду, Ананидзе, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш.

"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Засеев, Фатаи (Марсинью, 74), Игбун (Абдулавов, 90+1).

Предупреждения: Маурисиу, 23. Аликин, 44. Безденежных, 57. Попов, 87.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Миневич (Смоленск), Назаров (Невинномысск).

25 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26117 зрителей.