"Спартак" разгромил "Пролетер", Ташаев забил первый гол за красно-белых

"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии разгромил сербский клуб "Пролетер" со счетом 3:0. Голы забили Фернанду, Самюэль Жиго и Александр Ташаев. Для последнего мяч стал дебютным в составе красно-белых.

Отметим, что на 64-й минуте на поле вышел защитник Георгий Джикия. Для него этот матч стал первым после тяжелой травмы колена.

Завтра "Спартак" проведет встречу со словенским "Рударом", 20-го – с турецким "Трабзонспором" и 21-го – с израильским "Ашдодом".

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Пролетер" (Сербия) - 3:0 (3:0)

Голы: Фернанду, 29 (1:0). Жиго, 41 (2:0). Ташаев, 42 (3:0).

"Спартак": Максименко (Терешкин, 64), Ещенко (Петкович, 64), Жиго (Джикия, 64), Боккетти (Мамин, 46), Комбаров (Рассказов, 46), Ташаев (Ломовицкий, 64), Фернанду (Еременко, 64), Тимофеев (Попов, 64), Глушаков (Игнатов, 64), Промес (Ханни, 64), Зе Луиш (Луиз Адриану, 64).

Предупреждения: Тимофеев, 34. Ханни, 72.

15 июля. Филлах. Стадион "Sportplatz Landskron".