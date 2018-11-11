"Спартак" проиграл в Уфе. Этот матч - последний для Рианчо

"Спартак" проиграл "Уфе" со счетом 0:2 в матче 14-го тура чемпионата России. Во втором тайме голами отметились полузащитник хозяев Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк, для которого этот мяч стал первым за клуб.

Отметим, что "Уфа" проводила первый мяч под руководством Дмитрия Кириченко и одержала первую победу в чемпионате с 29 сентября. "Спартак" проиграл в РПЛ во второй раз подряд. Командой руководит Рауль Рианчо, однако в понедельник, по информации "СЭ", клуб должен возглавить Олег Кононов.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Уфа" – "Спартак" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Сысуев, 75 (1:0). Бизяк, 90+2 (2:0).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Тилль (Салатич, 90+3), Карп, Пауревич (Бизяк, 62), Сысуев (Алиев, 89), Игбун.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 82), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Глушаков (Пантелеев, 65), Попов, Луиз Адриану (Зе Луиш, 71), Ханни.

Предупреждения: Тилль, 56. Попов, 70. Пуцко, 72. Сысуев, 78. Кутепов, 86. Аликин, 89.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

11 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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