"Спартак" проиграл "Риеке", Жиго забил автогол

"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии проиграл хорватской "Риеке"​ со счетом 1:3. Мяч в свои ворота на 36-й минуте отправил новичок красно-белых защитник Самюэль Жиго.

Хавбек Артем Тимофеев забил хорватской команде на 87-й минуте встречи.

Для "Спартака" это первое поражение в межсезонье. Ранее команда на первом домашнем сборе в Москве добилась пяти побед.

Отметим, что "Риека" по итогам минувшего сезона заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

В Филлахе подопечные Массимо Карреры проведут еще пять контрольных матчей: 11 июля команда сыграет с чешским "Словацко", 15-го – с сербским "Пролетером", 16-го – со словенским "Рударом", 20-го – с турецким "Трабзонспором" и 21-го – с израильским "Ашдодом".

Товарищеский матч

"Риека" (Хорватия) – "СПАРТАК" (Россия) – 3:1 (1:0)

Голы: Жиго, 36 – в свои ворота (1:0). Чолак, 67 (2:0). Чолак, 73 (3:0). Тимофеев, 87 (3:1).

"Риека": Слуга, Павелич, Жупарич, Пунчец, Жута (Мамич, 71), Акости, Граховац, Лончар, Павичич, Горгон (Чолак, 61), Эбер (Квржич, 46).

"Спартак": Максименко, Ещенко (Миронов, 61), Мамин (Петкович, 61), Жиго (Лихачев, 61), Мельгарехо (Комбаров, 61), Ташаев (Педро Роша, 61), Фернанду (Еременко, 61), Глушаков (Тимофеев, 61), Попов (Игнатов, 61), Промес (Ханни, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 61).

10 июля. Филлах. Стадион "Sportplatz Landskron".