"Спартак" попросил отстранить Сергея Иванова от судейства

"Спартак" обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4).

По мнению красно-белых, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры. ФК "Спартак" попросил применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч РФПЛ до конца сезона-2016/17.

Напомним, судейство Иванова в Питере вызвало широкую дискуссию. В частности москвичи заявляют, что в конце матча незадолго до четвертого гола в свои ворота защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито грубо нарушил правила на Квинси Промесе и заслуживал вторую желтую карточку, но судья после подсказки бокового арбитра решил не останавливать игру, и в контратаке хозяева поля заработали пенальти, с которого "Зенит" установил окончательный счет в матче - 4:2.

Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче "Зенит" - "Спартак" //

Валентин Иванов: "Один момент дал повод для разговора о том, что судейство было против "Спартака" //

Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"