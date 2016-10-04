"Спартак" попросил отстранить Сергея Иванова от судейства

"Спартак" обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с жалобой на действия бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4).
По мнению красно-белых, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры. ФК "Спартак" попросил применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч РФПЛ до конца сезона-2016/17.
Напомним, судейство Иванова в Питере вызвало широкую дискуссию. В частности москвичи заявляют, что в конце матча незадолго до четвертого гола в свои ворота защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито грубо нарушил правила на Квинси Промесе и заслуживал вторую желтую карточку, но судья после подсказки бокового арбитра решил не останавливать игру, и в контратаке хозяева поля заработали пенальти, с которого "Зенит" установил окончательный счет в матче - 4:2.
Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче "Зенит" - "Спартак" //
Валентин Иванов: "Один момент дал повод для разговора о том, что судейство было против "Спартака" //
Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"
kaduly
Один хрен Спартак займёт уже своё законное место 6 в лучшем случае 5 и дело тут не в судьях и не в тренерах
16:14
King’s Bounty 1
А судей матчей Зенит - Ростов и Краснодар - Ростов ? -4 очка у Ростова. ps Зачем здесь рожа блокадника безумного макса ??
16:13
Ulan3
Вот ведь не устанут люди))) За одну явную ошибку (причем не повлиявшую прямо на результат) - чего всего на год-то? Пожизненно! Причем дважды пожизненно! Ведь еще раньше он должен был удалять Бокетти)
16:13
Дузер
С уфой судья,с зенитом судья)))Заговор не иначе,ведь аек и ска клубы другого масштаба))))
16:13
andreichf
onlywhitespartak А так правильно надо вообще пожизненно его отстранять вместе с валяй Ивановым и карасевым ! И еще многими другими , да и вообще почему уголовной ответственности нет ? Надо создавать прецедент ! ============== Так прецендент уже создан. в начале 90-х половина Марселя были отстранены от работы, некоторые получили срок. Вот только еще доказать надо намеренность действий судьи. Так то он всегда может извиниться и признать себя косоруким.
16:12
Крос
onlywhitespartak вся страна знает кому судьи помогают и при чем не случайно ;) 16:00------------------------------------------------Вся страна- это ты?
16:12
Препод
Хотел вачера написать ком о позорной игре Цска с Ростовом ! Нет такой статьи ! Поэтому на этом сайте высказываюсь ! Бердыев еще раз показал всем кто лучший тренер РФПЛ ! Две контратаки и два гола в ворота Цска ! Перспективы у нашей сбороной с Черчесовым никаких !
16:11
Дузер
Карма за слив в еврокубках и кубке страны))))Четыре гола не судья забил,а ваши дырки пропустили,что же до концовки матча то Зенит был сильнее и забей Юсупов и не визжали бы вы.Зенит играл на неделе матч ЛЕ,а вы готовились целую неделю,но все равно концовка была за Зенитом!Мое мнение,что фундамент заложенный аленем перестает приносить дивиденды карере,а значит это вина федуна.
16:11
инженер1958
Два поражения тушинских - два отстраненных арбитра! Интересно, сколько судей останется на финише чемпионата? Четыре гола и четыре 100% голевых моментов у Зенита не убеждают сектантов, забивающих исключительно со стандартов, что причины поражения не в судействе. Даже не прислушиваются к словам своего тренера! Профессионал Каррера честно сказал: проиграли сильнейшей команде чемпионата! По лицу итальянца видно, что он уже понял, в какой свинский клуб его угораздило попасть...
16:10
Крос
onlywhitespartak А так правильно надо вообще пожизненно его отстранять вместе с валяй Ивановым и карасевым ! И еще многими другими , да и вообще почему уголовной ответственности нет ? Надо создавать прецедент !-----------------------------------Давай-давай, попробуй создать прецедент. Удачи тебе! Как создашь- напиши.
16:08
Дузер
onlywhitespartak про ростов,так я про тот матч где вы в восемь защитников его заканчивали и где бокетти играет в конце матча рукой в штрафной,про краснодар так там при счете 1-0 в вашу кутепов валит руками игрока краснодара,в матче с КС судья не видит красные карточки у двух игроков спартачка которые грубыми фолами срывают выходы один на ожин игроков КС,с локомотивом судья не видит очевидного нарушения правил и вместо удаления,пенальти и ничьи,спартак побеждает 2-0 и попажает в еврокубки,да и спроси динамовцев как они восприняли ваш удивительный проигрыш уфе???
16:06
Пови
Я думаю это Дима Аленичев им карму попортил в своим интервью! как отрезало ведь после этого, он точно знал когда будет провал))) Отстранить его пожизненно!
16:05
Препод
Kupservas Не понял а причем здесь Ростов - Цска ! Там судил Егоров в пользу Цска пока мог ! А когда не мог Ростов забивал !
16:05
Vin benzin
Кстати Карреру тоже надо отстранять,человек реально высказал расклад сил на поле,указал про ошибки в игре своей команды,а для большинства оказалось что во всем уиноват судья,не годится идти в разрез с мнением большинства,отстранить - не достоин спартаковского духа!
16:05
Митек
Просят те, кто забыл о Еблисе и наслаждается Анонидзом!
16:02
craped
Кулалаев №2? А вообще жаль парней. Что ассистента, что главного. Не повезло, бывает. В предвзятость не верю. Просто слажал оба.
16:02
onlywhitespartak
Спорных эпизодов )) я тебе могу явных в каждом матчей за коней и бомжей носом тыкнуть как котенка , ахинею тут несешь вся страна знает кому судьи помогают и при чем не случайно ;)
16:00
onlywhitespartak
Ну и где подсуживали то ?) ты это за сколько сезонов собрал то )) в этом чемпионате чуть ли не в каждом туре пенальти нужно было ставить и не разу не били , или может нет ?) не били в прошлом году пенальти в ворота спартака ? Так ты вспомни кроме локомотива какой нибудь пенальти ? С тем же Ростовом из офсайда гол был, если что и я тогда еще писал что там это ошибка была случайная , и Ростов по делу выиграл , так что сколько бы таких дурочков как ты не было все все видят и знают , свои иллюзии при себе оставь по тебе сразу все понятно когда ты про 90-е пишешь сразу видно не далекого ума человек , или вообще еще не родился тогда ))
15:58
Дузер
Я тебе в каждом матче вашего спартачка могу как минимум пару спорных моментов найти где судья вам подсвистнул!А насчет локомотива,так там матч был за 6 очков и судья вам помогал,что вся страна видела,но вы это сочли ЧЕСТНОСТЬЮ!За тот фол после которого унесли данни надо было свинси так же кресты порвать,хотел он не хотел,но игрока на год вывел из строя свинси этот промЯс!
15:57
П_о_в_а_р
Расизм не пройдёт!!!!!!!!!!
15:55
Дузер
onlywhitespartak ой мой краснозадый друг ты давай там не свисти,сколько матчей судьи вам подсуживали и сколько очков подарили.Давай с начала вспомним как вы в последнем туре булки перед уфой раздвинули,потом когда был назначет первый пенальти в ваши ворота в прошлом чемпионате?Как бокетти с ростовом рукой играл,как кутепов руками игрока краснодара валил,а как промЯс данни сломал?Может и не спецом,но сломал же!!!
15:53
П_о_в_а_р
Вперёд, Спартак!!!!!!!
15:51
Kupservas
Кто судил Зенит - Ростов ? Ростов - ЦСКА ? всех отстранить!
15:51
onlywhitespartak
Дузер ну ты и троль подзаборный )) кроме локомотива можешь че нибудь вспомнить ? У конюшни и бомжей по 10 матчей таких за каждый сезон наберется ! У Ростова вон спросите как их и с теми и другими судили ! И какие 90-е? Там все остальные даже рядом не были успокойтесь вы все тут , сразу понятно кто здесь пишет )
15:49
Дузер
ОТСТРАНИТЬ народно-позорный спартак от еврокубков лет на десять,а от трофеев эти выкидыши уже сами себя пятнадцать лет отстраняют)))
15:45
Дузер
Ну локомотив то они просто кристально честно обыграли и ведь ни одна вошь не пикнула))))
15:44
Лев Красоткин
Ростов просит вместо Иванова отстранить Лапочкина, в 30-м туре не засчитавшего чистый гол Рубина коням и лишившего тем самым Ростов Чемпионства! У кого ещё просьбы? Давайте их всем миром подадим и пусть всех отстраняют и набирают новых!
15:43
Дузер
Свиньям не место у медалей их место у лохани с помоями они ее заслужили липой 90-ых своими фокусами в еврокубках!Решили календарь разгрузить позорнички,да это еще за врагов народа старостиных лет на СТО проклятие!
15:42
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Третьи сутки пылают задницЫ.Ревет от коварства Тарасовка-мать.Замполит Федун пешите депешу.Корнет Радионов-бегом в РФС)))
15:42
Гаттузо зол!
свинорылые совсем с копытцев своих слетели! Когда в прошлом сезоне им в угоду засудили Локо в их личной встрече, тихонько сидели и радовались левому 5-му месту и судейко тогда был хороший, а теперь на тебе отстранить. Считаю, что за такое письмишко надо Спам наказать крупным штрафом, ну и для острастки засудить в ближайших двух матчах, чтобы неповадно было цидули строчить.
15:41