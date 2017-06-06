"Спартак" подтвердил подписание нового контракта с Каррерой

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подтвердил продление контракта с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.

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