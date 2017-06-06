16:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" подтвердил подписание нового контракта с Каррерой

Главный тренер "Спартака" Массим КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массим КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подтвердил продление контракта с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.

Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский" //
Карьера Карреры: еще два года в "Спартаке"

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http://www.spartak.com/main/news/104042/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Фемистоклюс

DAVI SVININU! "нЕчего"!

17:14

King's Bounty IIII

Удачи Спартаку из Ростова-на-Дону ! Пусть кони и бомы отдохнут подольше :))

17:03

Sandberg

Millwall82, +

17:02

баламошка

ясно-понятно. каррерим.

16:53

Lane

Спартак молодцы! Тренер завел команду, состав крепкий. Желаю, чтобы поправился Зобнин побыстрее, ключевой игрок!

16:49

ЗЮК

Millwall82,пута,никак не угомонишься?

16:45

75serg75

Millwall82__________подумай, может ещё кого-нибудь забыл

16:42

Xen1um

Millwall82, наше чемпионство никак не отпускает, до сих пор у тебя полыхает зад под каждой новостью о Спартаке, это радует, слабак.

16:41

Комс

Браво, Массимо!

16:38

DAVI SVININU!

Нас рать!

16:29

Millwall82

Забыл дополнить про предвзятых спартаковских писак. Коих тьма.

16:29

Millwall82

Единственный в Спартаке кто заслуживает уважения, не придурковатый владелец, ни инстаграмщица капитан, ни быдловатые болелы, ни упоротые вроде Рейнгольда ветераны, ни живодер Камбаров. А только итальянец. Вот он заслужил успех, другие нет.

16:26