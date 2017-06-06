"Спартак" подтвердил подписание нового контракта с Каррерой

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подтвердил продление контракта с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.
Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.
Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский" //
Карьера Карреры: еще два года в "Спартаке"
Фемистоклюс
DAVI SVININU! "нЕчего"!
17:14
King's Bounty IIII
Удачи Спартаку из Ростова-на-Дону ! Пусть кони и бомы отдохнут подольше :))
17:03
Sandberg
Millwall82, +
17:02
баламошка
ясно-понятно. каррерим.
16:53
Lane
Спартак молодцы! Тренер завел команду, состав крепкий. Желаю, чтобы поправился Зобнин побыстрее, ключевой игрок!
16:49
ЗЮК
Millwall82,пута,никак не угомонишься?
16:45
75serg75
Millwall82__________подумай, может ещё кого-нибудь забыл
16:42
Xen1um
Millwall82, наше чемпионство никак не отпускает, до сих пор у тебя полыхает зад под каждой новостью о Спартаке, это радует, слабак.
16:41
Комс
Браво, Массимо!
16:38
DAVI SVININU!
Нас рать!
16:29
Millwall82
Забыл дополнить про предвзятых спартаковских писак. Коих тьма.
16:29
Millwall82
Единственный в Спартаке кто заслуживает уважения, не придурковатый владелец, ни инстаграмщица капитан, ни быдловатые болелы, ни упоротые вроде Рейнгольда ветераны, ни живодер Камбаров. А только итальянец. Вот он заслужил успех, другие нет.
16:26