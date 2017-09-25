"Спартак" перед матчем с "Ливерпулем" тренируется без Глушакова, Промеса и Ананидзе

В Тарасовке в эти минуты проходит тренировка "Спартака" в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В занятии не принимают участие Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе. Все трое продолжают восстановление после травм. По индивидуальной программе работает Дмитрий Комбаров, совершающий пробежки вокруг поля. (Дарья ИСАЕВА)

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.