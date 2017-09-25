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17:49 | Футбол — Лига чемпионов

Давыдов и Педро Роша вернулись в общую группу "Спартака" перед игрой с "Ливерпулем"


"Спартак" завершил подготовку к завтрашнему матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует официальный сайт красно-белых. После получасового теоретического занятия футболисты провели тренировку на клубной базе.

 
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В основную группу вернулись Денис Давыдов и Педро Роша. Кроме них, с командой работали молодые игроки "Спартака-2" Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Артем Самсонов и Константин Щербаков.

Защитник Дмитрий Комбаров сегодня тренировался по индивидуальной программе: он выполнял беговую работу. Напомним, что в занятии не приняли участие Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе, которые продолжают восстановление после травм.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-25-spartak_zavershayet_podgotovku_ko_vstreche_s_liverpulem/​

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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