18:29 | Футбол — РПЛ

"Спартак" назвал причину отсутствия Ещенко в заявке на матч с "Локо"

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"Спартак" объяснил причины отсутствия в заявке на матч 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" защитников Андрея Ещенко и Сальваторе Боккетти.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, у Ещенко проблемы с коленным суставом. У Боккетти – ушиб голеностопного сустава.

Матч "Спартак" – "Локомотив" пройдет сегодня на "Открытие Арене". Игра начнется в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую трансляцию встречи.

 

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Спартак - Локомотив
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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