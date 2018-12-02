"Спартак" назвал причину отсутствия Ещенко в заявке на матч с "Локо"

"Спартак" объяснил причины отсутствия в заявке на матч 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" защитников Андрея Ещенко и Сальваторе Боккетти.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, у Ещенко проблемы с коленным суставом. У Боккетти – ушиб голеностопного сустава.

Матч "Спартак" – "Локомотив" пройдет сегодня на "Открытие Арене". Игра начнется в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую трансляцию встречи.

📰 О повреждениях Боккетти и Ещенко



Два защитника #Спартак’а не попали в заявку на матч Премьер-Лиги против @fclokomotiv из-за повреждений. У Андрея Ещенко проблемы с коленным суставом. А у Сальваторе @salvatorebocch Боккетти – ушиб голеностопного сустава.#СпартакЛокомотив pic.twitter.com/ISLNzyHpGt – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 декабря 2018 г.

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