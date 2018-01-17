"Спартак" и "Краснодар" - в топ-5 клубов Европы по приросту посещаемости

"Спартак" занял четвертое место среди европейских клубов по приросту посещаемости домашних игр в сезоне-2016/17, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет УЕФА. Красно-белые, в прошлом сезоне выигравшие чемпионат России, повысили посещаемость матчей на "Открытие-Арене" между сезонами-2015/16 и 2016/17 на 7581 зрителя (25179 против 32760 болельщиков; вместимость стадиона - 45 тысяч человек).
"Краснодар" по этому показателю стал пятым. "Быки" по ходу сезона-2016/17 переехали на новый стадион, вместимость которого равна 33979 человек (средняя посещаемость в сезоне-2015/16 - 9464 зрителя, в сезоне-2016/17 - 15886 зрителей; прирост - 6442 человек).
Первое место в этом рейтинге занял "Вест Хэм". Клуб из Лондона переехал с "Аптон Парка" вместимостью 35 тысяч мест на Олимпийский стадион, который может принять 60 тысяч человек. Прирост зрителей - свыше 22 тысяч человек. Вторым стал "Селтик" (прирост - 9876 зрителей). Тройку лучших замкнул "Ливерпуль", перед началом сезона увеличивший вместимость "Энфилда" с 45522 до 54000 мест. Прирост посещаемости "красных" - 9106 зрителей.
Также более чем на 5000 человек увеличилась посещаемость еще у двух клубов - "Витории" (6334) и "Бенфики" (5630).
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато нынче посещаемость Хрюк-арены съехала до хилых 28 тыс и станет к концу чемпа искомой в 25 тыс. у-ха-ха.
10:42
jeltaagazetenka
народные команды стало быть
10:36
Don
hex, конечно баловство, халява она такая)
10:24
hex
эдпитер, Ничего странного, за тот же период у Зенита прирост в среднем +2759 за домашнюю игру (взял статистику по сезонам с footboom ком). Видимо за счет того, что два матча играли уже на новом стадионе.
09:49
hex
баловство, на фоне посещаемости в Санкт-Петербурге, но это уже история следующего года
09:34
-tiger-
политпроектные бакланы, которые и забесплатно не заполняют распил-арену, не отличаются умом и сообразительностью, написано же "по приросту посещаемости домашних игр в сезоне-2016/17"...
09:04
BeeBop
эдпитер...Полностью поддерживаю недоумение по поводу отсутствия Зенита!
08:44
эдпитер
очень странно... Зенит с 20 тысяч на "Петровиче" вырос до 50 тысяч на "Крестовском". Рост тысяч на 30, ну на 25 точно. И нет в рейтинге.Странно...
08:40
Курдин
в среднем 628 человек (когда больше, когда меньше) смотрят игру Ливерпуля стоя
08:23