"Спартак" и "Краснодар" - в топ-5 клубов Европы по приросту посещаемости

"Спартак" занял четвертое место среди европейских клубов по приросту посещаемости домашних игр в сезоне-2016/17, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет УЕФА. Красно-белые, в прошлом сезоне выигравшие чемпионат России, повысили посещаемость матчей на "Открытие-Арене" между сезонами-2015/16 и 2016/17 на 7581 зрителя (25179 против 32760 болельщиков; вместимость стадиона - 45 тысяч человек).

"Краснодар" по этому показателю стал пятым. "Быки" по ходу сезона-2016/17 переехали на новый стадион, вместимость которого равна 33979 человек (средняя посещаемость в сезоне-2015/16 - 9464 зрителя, в сезоне-2016/17 - 15886 зрителей; прирост - 6442 человек).

Первое место в этом рейтинге занял "Вест Хэм". Клуб из Лондона переехал с "Аптон Парка" вместимостью 35 тысяч мест на Олимпийский стадион, который может принять 60 тысяч человек. Прирост зрителей - свыше 22 тысяч человек. Вторым стал "Селтик" (прирост - 9876 зрителей). Тройку лучших замкнул "Ливерпуль", перед началом сезона увеличивший вместимость "Энфилда" с 45522 до 54000 мест. Прирост посещаемости "красных" - 9106 зрителей.

Также более чем на 5000 человек увеличилась посещаемость еще у двух клубов - "Витории" (6334) и "Бенфики" (5630).