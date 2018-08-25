"Спартак" – "Динамо": у красно-белых украли гол

На 90+3-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (2:1) ошиблась бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, отменившая взятие ворот гостей.

В том моменте Квинси Промес отправил мяч в правый от себя угол ворот. Судья поначалу показал на центр поля, засчитав гол. Однако затем изменил свое решение, получив сигнал от первого ассистента Арама Петросяна. Тот определил положение "вне игры" у Луиза Адриану.

Судья-помощник со своей позиции заметил, что спартаковский нападающий немного забежал за линию офсайда в момент удара Промеса. При этом Петросян не мог видеть, коснулся Луиз Адриану мяча или нет. Это должен был разглядеть сам арбитр. И вынести окончательный вердикт.

Турбин решил, что форвард задел мяч. Однако это не так – касания не случилось. Судьям повезло: они повлияли на счет, но не на исход матча. (Александр БОБРОВ)