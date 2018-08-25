"Спартак" - "Динамо": Рассказов выйдет в стартовом составе у красно-белых

"Спартак" объявил стартовой состав на матч 5-го тура российской премьер-лиги против "Динамо". Встреча пройдет на "Открытие Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо - Фернанду, Глушаков (к), Зобнин - Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович, Тимофеев, Попов, Ханни, Адриану, Роша.

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени