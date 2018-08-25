17:54 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Динамо": Рассказов выйдет в стартовом составе у красно-белых


"Спартак" объявил стартовой состав на матч 5-го тура российской премьер-лиги против "Динамо". Встреча пройдет на "Открытие Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени. 

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо - Фернанду, Глушаков (к), Зобнин - Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович, Тимофеев, Попов, Ханни, Адриану, Роша.

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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