22:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Солист "7Б" пожелал "Арсеналу" удачи в матче с "Енисеем", экстрасенс предсказал победу красноярцев

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Солист группы "7Б" Иван Демьян на концерте в Туле пожелал удачи "Арсеналу" в ответном стыковом матче за право участия в премьер-лиге против "Енисея". В поддержку тульскому клубу "7Б" исполнила одну из самих известных своих песен - "Виват чемпионам!".

Пресс-служба "Енисея" не осталась в стороне и выложила в ответ ролик, в котором победитель шоу "Битва экстрасенсов" Даши Свами заявил, что "Енисей" может выйти в премьер-лигу. Твиттер туляков ответил: "Только вот год не указал".

Первую игру "Енисей" выиграл со счетом 2:1, ответный поединок состоится 28 мая. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrewxyz

Тоже экстрасенс, предсказываю любые матчи, предоплата 100%)

23:01