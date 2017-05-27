Солист "7Б" пожелал "Арсеналу" удачи в матче с "Енисеем", экстрасенс предсказал победу красноярцев

Солист группы "7Б" Иван Демьян на концерте в Туле пожелал удачи "Арсеналу" в ответном стыковом матче за право участия в премьер-лиге против "Енисея". В поддержку тульскому клубу "7Б" исполнила одну из самих известных своих песен - "Виват чемпионам!".
#ВсеНаФутбол Солист группы 7Б Иван Демьян пожелал нашей команде удачи в матче с @FCEnisey #МатчГода #впередАрсенал pic.twitter.com/nNr4fiBuma– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 мая 2017 г.
Пресс-служба "Енисея" не осталась в стороне и выложила в ответ ролик, в котором победитель шоу "Битва экстрасенсов" Даши Свами заявил, что "Енисей" может выйти в премьер-лигу. Твиттер туляков ответил: "Только вот год не указал".
@pfc_arsenal pic.twitter.com/sUYgIouDyR– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 мая 2017 г.
Первую игру "Енисей" выиграл со счетом 2:1, ответный поединок состоится 28 мая. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Andrewxyz
Тоже экстрасенс, предсказываю любые матчи, предоплата 100%)
23:01