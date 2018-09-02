Смолову сделали МРТ. Семин рассказал о сроках возвращения игрока

Сегодня, 2 августа, нападающему "Локомотива" Федору Смолову сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Игрок получил травму накануне в матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (1:2).

- Сегодня Смолову сделали МРТ, подтвердился предварительный диагноз - ушиб коленного сустава. Пока сложно назвать сроки восстановления, но мы рассчитываем, что он вернется в состав к возобновлению чемпионата, - цитирует ТАСС главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

В РПЛ запланирован перерыв на матчи сборных. Встречи седьмого тура пройдут 14-17 сентября.

18 сентября "Локомотив" в Стамбуле сыграет с "Галатасарем" в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов.

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