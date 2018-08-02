17:34 | Футбол — РПЛ

Смолов сделал селфи на месте ДТП

Селфи СМОЛОВА.
Селфи СМОЛОВА.

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов сделал селфи на месте ДТП, в которое попал в Краснодаре в ночь на среду. Снимок опубликовал телеканал РЕН ТВ. 

 

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.  

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину. 

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http://ren.tv/novosti/2018-08-02/smolov-sdelal-selfi-na-meste-avarii-s-bmw-m5-v-krasnodare

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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