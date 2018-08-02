Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов сделал селфи на месте ДТП, в которое попал в Краснодаре в ночь на среду. Снимок опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Беды Смолова продолжаются.

Федор разбил авто за 9 миллионовhttps://t.co/YDjETynQrm pic.twitter.com/HINn2M5gys – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 1 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно