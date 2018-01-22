Смолов пропустит первый матч "Краснодара" в 2018 году

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на контрольный матч против ташкентского "Локомотива" на сборе в ОАЭ. В заявку "быков" на игру не вошел нападающий Федор Смолов.

"Краснодар": Крицюк, Нестеренко, Мартынович, Калинин, Янбаев, Ристич, Шишкин, Жигулев, Вандерсон, Воробьев, Жоаузинью.

Запасные: Стежко, Гранквист, Каборе, Перейра, Лаборде, Классон, Мамаев, Синицын, Рамирес.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" Тш начнется в 16.00 по московскому времени.