Смолов пропустит первый матч "Краснодара" в 2018 году

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на контрольный матч против ташкентского "Локомотива" на сборе в ОАЭ. В заявку "быков" на игру не вошел нападающий Федор Смолов.
"Краснодар": Крицюк, Нестеренко, Мартынович, Калинин, Янбаев, Ристич, Шишкин, Жигулев, Вандерсон, Воробьев, Жоаузинью.
Запасные: Стежко, Гранквист, Каборе, Перейра, Лаборде, Классон, Мамаев, Синицын, Рамирес.
Матч "Краснодар" – "Локомотив" Тш начнется в 16.00 по московскому времени.
Кто тут соскучился по футболу?!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 января 2018 г.
Чуть больше получаса до старта первого контрольного матча "Краснодара" на зимних сборах. Сыграем с ташкентским "Локомотивом".
Стартовый состав "горожан" 👇 pic.twitter.com/2DC70fnca8