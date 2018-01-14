Смолов отправится с "Краснодаром" на сбор в ОАЭ

Утром 15 января "Краснодар" отправится на первый сбор, который пройдет в ОАЭ, информирует клубная пресс-служба. На сбор команды поедет и нападающий Федор Смолов. В составе черно-зеленых на сборе будут работать 27 футболистов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов;

защитники: Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко;

полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулев, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаузинью, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев;

нападающие: Федор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.