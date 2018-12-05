Смолов - Кокорину и Мамаеву: "Хочется пожелать вам терпения и спокойствия"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в эфире передачи Андрея Малахова на канале "Россия 1" обратился к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которым сегодня продлили арест до 8 февраля. Форвард пожелал подсудимым спокойствия и терпения.

- Парни, привет. Знаю, что вы в непростой ситуации, - заявил Смолов. - Хочу сказать, что вас не хватает на поле. Вас все ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образумится и будет хорошо. Обнимаю.