СМИ: "Зенит" отказался покупать Вериссимо

"Зенит" после нескольких недель переговоров с "Сантосом" отказался от идеи покупки защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globoesporte. Российский клуб предлагал за 23-летнего игрока обороны 9 миллионов евро, тогда так бразильцы хотели получить на один миллион евро.

Издание, ссылаясь на источник в окружении футболиста, отметило, что "Сантос" не смог предоставить "Зениту" гарантий того, что третья сторона не станет инициатором аукциона за Вериссимо. Также переходу защитника помешал тот факт, что ранее бразильцы отдали в аренду "Сивасспора" другого защитника Давида Браза. Если бы игрок ушел в "Зенит", "Сантос" мог столкнуться с дефицитом футболистов оборонительного плана.

Вериссимо выступает за "Сантос" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 5 миллионов евро.

Таблица переходов РПЛ //

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