СМИ: "Зенит" больше не претендует на Эрмосо. Клуб пересмотрел трансферные цели после назначения Рибалты

"Зенит" больше не станет предпринимать попытки по покупке 23-летнего защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает AS.
Это связано с назначением на пост спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.
После назначения данного специалиста "Зенит" пересмотрел трансферные цели на летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Эрмосо провел 22 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Ранее испанец выступал за "Кастилью" и "Реал Вальядолид". 50 процентами на игрока владеет "Реал".
Ранее "СЭ" сообщал, что в "Зенит" могут перейти защитники "Манчестер" Юнайтед" Маркос Рохо и Виктор Линделеф.
Таблица переходов РФПЛ //
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- Реал (Футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Манчестер Юнайтед
- Эспаньол
- Маркос Рохо
- Виктор Линделеф
- Хавьер Рибалта