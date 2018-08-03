СМИ: "Зенит" больше не претендует на Эрмосо. Клуб пересмотрел трансферные цели после назначения Рибалты

"Зенит" больше не станет предпринимать попытки по покупке 23-летнего защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает AS.

Это связано с назначением на пост спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.

После назначения данного специалиста "Зенит" пересмотрел трансферные цели на летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Эрмосо провел 22 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Ранее испанец выступал за "Кастилью" и "Реал Вальядолид". 50 процентами на игрока владеет "Реал".

Ранее "СЭ" сообщал, что в "Зенит" могут перейти защитники "Манчестер" Юнайтед" Маркос Рохо и Виктор Линделеф.

Таблица переходов РФПЛ //

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