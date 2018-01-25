СМИ: защитник "Спартака" Зепатта интересен ПСВ, "Спортингу" и "Анжи"

Защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта может покинуть команду в ближайшее время. По информации Cameroun24, 18-летний игрок обороны привлек внимание ПСВ, "Спортинга" и "Анжи".

Отмечается, что красно-белые не планируют продавать Зепатту. Более того, москвичи хотели бы продлить с ним контракт, так как Массимо Каррера хочет перевести камерунца в основную команду.

В текущем сезоне Зепатта провел восемь матчей в молодежном чемпионате России, в которых он результативными действиями не отметился.