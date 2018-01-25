14:34 | Футбол — РФПЛ

СМИ: защитник "Спартака" Зепатта интересен ПСВ, "Спортингу" и "Анжи"

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Защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта может покинуть команду в ближайшее время. По информации Cameroun24, 18-летний игрок обороны привлек внимание ПСВ, "Спортинга" и "Анжи".

Отмечается, что красно-белые не планируют продавать Зепатту. Более того, москвичи хотели бы продлить с ним контракт, так как Массимо Каррера хочет перевести камерунца в основную команду.

В текущем сезоне Зепатта провел восемь матчей в молодежном чемпионате России, в которых он результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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NapoliFC

Опять агенты веселятся. Поднимают ставки.

14:53

Alukard1349

Ну так отдайте его в аренду!Пусть наберется опыта!Чего его мариновать во второй команде?!

14:53