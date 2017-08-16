СМИ: "Валенсия" поставила "Спартаку" ультиматум по Гараю

Руководство "Валенсии" поставило ультиматум "Спартаку" от трансфере защитника Эсекиэля Гарая, утверждает Superdeporte. В ближайшие часы "Летучие мыши" надеются получить от красно-белых улучшенное предложение. Отмечается, что позиции клубов разнятся на сумму от двух до четырех миллионов евро.
В противном случае есть вероятность того, что 30-летний аргентинец перейдет в "Ювентус", который рассматривает его кандидатуру в качестве замены Леонардо Бонуччи, ставшего игроком "Милана". При этом "Валенсия" не будет против, если Гарай не сменит клубную прописку.
Ранее "СЭ" сообщал, что защитник согласовал условия личного контракта, который рассчитан на три года. При этом клубы не договорились о сумме трансфера. Испанцы хотят получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.
Бу-га-га!
Валенсия, Базель и Ливерпуль, ставить ультиматумы Спартаку, имеют полное право.)))
14:54
Ganik
Сплавить Паршивлюка, который уже второй сезон хорошо играет и купить Петковича-лега-это полный идиотизм.
14:53
Дядька
Гарай, оставайся в Валенсии. На кой тебе эта РФПЛ?
14:51
баламошка
Да пошёл этот Сарай куда подальше.
14:46
ведвел
смотря на петковича, понимаешь, что и к.комбаров не так уж и плох был
14:44
SportF@n
звиздец, 31 год игроку, какие 22млн? зачем такие пенсионеры нужны спартаку
14:44
Kot, kotoryi
Одним словом, Кирилл Комбаров, с возвращением!
14:41