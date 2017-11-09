11:33 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" интересуется Жоржем Манджеком

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Полузащитник "Спарты" Жорж Манджек может перейти в "Спартак", информирует tuttomercato. Сумма сделки оценивается в 1,25 миллиона евро. Кроме того, к 28-летнему камерунцу проявляют интерес "Болонья" и "Гамбург".

Отметим, что летом этого года Манджек перешел в "Спарту" из "Метца", заключив контракт на три года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах. На счету футболиста 42 матча за сборную Камеруна.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Островзаячий

Ещё один Петкович, только другого цвета.

12:44

MrSmith1982

Утятина

12:37

novowserg

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

12:32

Островзаячий

Под Самедова или Комбарова.

12:23

serzheo

Митяй Антибомж_________ Опять престарелые масаи, никому не нужные)))

12:21

Jean4

Рановато начали уток запускать, до межсезонья еще далеко.

12:16

rake

цена какая-то смешная. еще и для игрока сборной. зенька ржет походу в сторонке

11:51

Митяй Антибомж

Сержик, твой выход!

11:42