СМИ: "Спартак" интересуется Жоржем Манджеком

Полузащитник "Спарты" Жорж Манджек может перейти в "Спартак", информирует tuttomercato. Сумма сделки оценивается в 1,25 миллиона евро. Кроме того, к 28-летнему камерунцу проявляют интерес "Болонья" и "Гамбург".

Отметим, что летом этого года Манджек перешел в "Спарту" из "Метца", заключив контракт на три года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах. На счету футболиста 42 матча за сборную Камеруна.