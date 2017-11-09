СМИ: "Спартак" интересуется Жоржем Манджеком

Полузащитник "Спарты" Жорж Манджек может перейти в "Спартак", информирует tuttomercato. Сумма сделки оценивается в 1,25 миллиона евро. Кроме того, к 28-летнему камерунцу проявляют интерес "Болонья" и "Гамбург".
Отметим, что летом этого года Манджек перешел в "Спарту" из "Метца", заключив контракт на три года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах. На счету футболиста 42 матча за сборную Камеруна.
Островзаячий
Ещё один Петкович, только другого цвета.
12:44
MrSmith1982
Утятина
12:37
novowserg
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12:32
Островзаячий
Под Самедова или Комбарова.
12:23
serzheo
Митяй Антибомж_________ Опять престарелые масаи, никому не нужные)))
12:21
Jean4
Рановато начали уток запускать, до межсезонья еще далеко.
12:16
rake
цена какая-то смешная. еще и для игрока сборной. зенька ржет походу в сторонке
11:51
Митяй Антибомж
Сержик, твой выход!
11:42