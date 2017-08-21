СМИ: Саму Гарсия перешел в "Леванте"

Полузащитник "Рубина" Саму Гарсия стал игроком "Леванте", утверждает L’Équipe. По информации источника, футболист подписал с испанским клубом контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось о том, что Гарсия договорился с казанцами о расторжении контракта. Он перешел в российский клуб из "Вильярреала" летом прошлого года. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в "Леганесе". В "Рубине" он провел 13 матчей.