СМИ: Молло может вернуться в "Крылья Советов"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло может вернуться в клуб из Самары, утверждает RMC. По информации источника, российский клуб предложил 29-летнему хавбеку контракт на два года. Финансовые условия соглашения, которое может быть подписано, не разглашаются.

Отметим, что в настоящее время француз находится в статусе свободного агента с 1 июля. Его последним клубом был катарский "Аль-Райян".

Напомним, Молло выступал за "Крылья" с 2015 по 2017 год. За это время он провел в составе самарской команды 38 матчей, забив 5 мячей и сделав 10 голевых передач.

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