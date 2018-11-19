СМИ: "Милан" договорился с Паредесом, но купить игрока ему мешает финансовый фэйр-плей

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу. Как утверждает SportMediaset, "россонери" уже получили согласие 24-летнего аргентинца на переход.

"Зенит" требует 25-30 миллионов евро за Паредеса. "Милан" хочет договориться с сине-бело-голубыми о снижении цены - клуб не может тратить много денег из-за финансового фэйр-плей.

Спортивный директор "Милана" Леонардо пытается убедить "Зенит" отдать Паредеса в аренду с последующим правом выкупа. В качестве альтернативы аргентинцу "россонери" рассматривают полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.

Отметим, что Паредес уже выступал в чемпионате Италии, играя за "Кьево", "Эмполи" и "Рому". С 2017 года он выступает за "Зенит".

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей в составе "Зенита", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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