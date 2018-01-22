СМИ: "Локомотив" отклонил предложение "Интера" по Фернандешу

"Локомотив" не стал продавать полузащитника Мануэла Фернандеша в "Интер", информирует Maisfutebol. Отмечается, что итальянцы сделали железнодорожникам привлекательное предложение с финансовой точки зрения.

По информации источника, футболисту также были предложены хорошие условия контракта. Сам футболист был бы непротив перехода в "Интер".

Ранее агент полузащитника Паулу Барбоза подтвердил интерес со стороны "Интера". При этом он подчеркнул, что Фернандеш останется в "Локомотиве" до конца сезона.