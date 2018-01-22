22:43 22 января | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Локомотив" отклонил предложение "Интера" по Фернандешу

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"Локомотив" не стал продавать полузащитника Мануэла Фернандеша в "Интер", информирует Maisfutebol. Отмечается, что итальянцы сделали железнодорожникам привлекательное предложение с финансовой точки зрения.

По информации источника, футболисту также были предложены хорошие условия контракта. Сам футболист был бы непротив перехода в "Интер".

Ранее агент полузащитника Паулу Барбоза подтвердил интерес со стороны "Интера". При этом он подчеркнул, что Фернандеш останется в "Локомотиве" до конца сезона.

У "Локо" уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня // 
Таблица переходов РФПЛ

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Shumer

Кого менять???

04:52

redgy

надо было менять на мхитаряна))

23:34 22 января