СМИ: Кутепов попал в сферу интересов "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Лиона"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов находится в сфере интересов "Фиорентины", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, флорентийцы хотят укрепить оборону и рассматривают возможность подписания контракта с 24-летним игроком.

Также отмечается, что интерес к Кутепову проявляют еще три клуба – "Вест Хэм", "Лион" и "Лейпциг".

В настоящее время защитник в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. Он принял участие во всех трех матчах группового турнира, отдав 1 голевую передачу. В прошлом сезоне он провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и получив 7 желтых карточек.

Кутепов дебютировал за основной состав "Спартака" в декабре 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, стоимость защитника оценивается в 3,4 миллиона евро.

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