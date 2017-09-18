СМИ: "Казань-Арена" загрязняет реку Казанка

Арбитражный суд Татарстана назвал законным привлечение владельцев "Казань Арены" к ответственности за нарушение водного законодательства, сообщает regnum.ru. Учредителем АО "Казань Арена" яляется министерство земельных и имущественных отношений республики. Отмечается, что стадион сливает сточные воды в реку Казанка с нарушениями. Есть у Центрального территориального управления министерства экологии и природных ресурсов республики и претензии к внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Руководство АО пробовало оспорить через суд предписание Центрального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, выданное 3 апреля. В процессе судебных разбирательств истец уточнил требования и попросил отменить только два пункта из восьми, содержащихся в предписании. Первый касался того, что АО "Казань Арена" осуществляет сброс сточных вод в Казанку без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом, что является нарушением требований статьи 11 Водного кодекса РФ.

Вторая претензия касалась того, что в сточных водах вредные вещества превышают предельно допустимые концентрации.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд до 11 октября.

"Казань Арена" – домашний стадион "Рубина". На ней также прошли три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017. Кроме того, стадион примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.