СМИ: ЦСКА просит у "Наполи" 25 миллионов евро за Фернадеса

"Наполи" в текущее трансферное окно хочет купить защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса. По информации издания Napoli Magazine, московский клуб просит за 27-летнего игрока 25 миллионов евро.

Отмечается, что "Наполи" не готов платить такую сумму и активно контактирует с Мачадо, агентом Фернандеса, чтобы постараться каким-то образом сбавить сумму. Кроме того, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой защитника с последующим правом выкупа.



В текущее трансферное окно ЦСКА заработал 40 миллионов евро на продажах Александра Головина в "Монако" и Витинью во "Фламенго".

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