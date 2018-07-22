СМИ: ЦСКА отказался от продажи Витинью во "Фламенго"

ЦСКА отказался от продажи нападающего Витинью во "Фламенго"​ за 10 миллионов евро, утверждает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что стороны близки к соглашению.

Как пишет издание, причиной отказа послужила не сумма денег, а принципиальное нежелание отпускать 24-летнего бразильца до зимнего трансферного окна, так как у ЦСКА нет лишних форвардов. Ранее армейцы не смогли договориться о переходе нападающего Ахмеда Мусы из "Лестера".



Контракт Витинью с ЦСКА рассчитан до декабря 2020 года. Трансферная стоимость бразильца, по данным transfermarkt.de, оценивается в 8,1 миллиона евро. В минувшем сезоне Витинью провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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